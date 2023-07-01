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Семак ответил на вопрос о том, как изменилась его роль в «Зените» после входа в состав правления клуба

Гоша Чернов
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, изменилась ли его работа после входа в состав правления клуба.

— Вы вошли в состав правления «Зенита». Как изменилась ваша роль?

— Мне это предстоит еще узнать, — заявил Семак. — Моя роль пока никак не изменилась — я как был, так и остаюсь на посту главного тренера. А что касается других дел, то на этот вопрос я пока не могу ответить. Отвечу, когда будет больше конкретики.

«Зенит» объявил о входе Семака в состав правления клуба 5 июня 2023 года. Специалист работает главным тренером команды с лета 2018 года.

Сергей Семак. Семак — официально в правлении «Зенита». Для России это уникально

Сергей Семак
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ФК Зенит
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