Семак ответил на вопрос о том, как изменилась его роль в «Зените» после входа в состав правления клуба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, изменилась ли его работа после входа в состав правления клуба.

— Вы вошли в состав правления «Зенита». Как изменилась ваша роль?

— Мне это предстоит еще узнать, — заявил Семак. — Моя роль пока никак не изменилась — я как был, так и остаюсь на посту главного тренера. А что касается других дел, то на этот вопрос я пока не могу ответить. Отвечу, когда будет больше конкретики.

«Зенит» объявил о входе Семака в состав правления клуба 5 июня 2023 года. Специалист работает главным тренером команды с лета 2018 года.