Семак ответил на вопрос о том, как изменилась его роль в «Зените» после входа в состав правления клуба
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, изменилась ли его работа после входа в состав правления клуба.
— Вы вошли в состав правления «Зенита». Как изменилась ваша роль?
— Мне это предстоит еще узнать, — заявил Семак. — Моя роль пока никак не изменилась — я как был, так и остаюсь на посту главного тренера. А что касается других дел, то на этот вопрос я пока не могу ответить. Отвечу, когда будет больше конкретики.
«Зенит» объявил о входе Семака в состав правления клуба 5 июня 2023 года. Специалист работает главным тренером команды с лета 2018 года.
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9
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13
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|Факел
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15
|Рубин
|0
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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