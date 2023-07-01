Тренер «Нефтчи» рассказал о состоянии вратаря Мамедова, который получил травму в конце матча с «Зенитом»
Тренер «Нефтчи» Игорь Гетман прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче предсезонного турнира «Кубок PARI Премьер».
— Мы играли с клубом с огромным бюджетом, у «Зенита» два состава одинаковых футболистов, — сказал Гетман на пресс-конференции. — Но я благодарю ребят за самоотверженность, они почти выполнили план на игру.
— Что с голкипером Агилем Мамедовым? Он в сознании?
— Он отправлен в больницу, ему будут делать КТ. Врачи сказали, что ничего серьезного нет.
Агиль Мамедов получил повреждение в конце матча после столкновения с полузащитником «Зенита» Владиславом Саусем. Голкипер «Нефтчи» покинул поле на носилках.
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