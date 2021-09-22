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Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России

14:43
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение форварда Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России. Нападающий питерского клуба в понедельник был назван в расширенном составе на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 9 матчей нового сезона без голов экс-капитан национальной команды Дзюба отметился дублем в игре 8-го тура РПЛ с «Рубином». Во вторник, 21 сентября, 33-летний форвард отказался от вызова в сборную России, объяснив решение неоптимальной игровой формой.

В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-22-sergey-semak-s-krylyami-budut-igrat-silneyshie.htm

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Сергей Разин все материалы автора

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