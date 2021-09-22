Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение форварда Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России. Нападающий питерского клуба в понедельник был назван в расширенном составе на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 9 матчей нового сезона без голов экс-капитан национальной команды Дзюба отметился дублем в игре 8-го тура РПЛ с «Рубином». Во вторник, 21 сентября, 33-летний форвард отказался от вызова в сборную России, объяснив решение неоптимальной игровой формой.

В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).