Агаларов: «Хотел бы поиграть в любом топ-клубе из топ-чемпионата»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«Любимый чемпионат? Испания, когда там за «Реал» играл Криштиану, мой любимый футболист. Думаю, в Испании атакующий футбол, ребята, которые играют у нас в испанских командах, рассказывали, что там все в атаку, никто не сидит в обороне. Возвращение Криштиану в «МЮ»? В прессе было много слухов, но я удивился. Про «МЮ» вообще ни слова не было, только про «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал». Если честно, думал, что он останется в «Ювентусе».



За кем в детстве следил? За Павлюченко, в Англии поиграл, за Погребняком, который был в Англии и Германии. Где сам хотел бы поиграть? Нет какого-то конкретного чемпионата. Хотелось бы в любом топ-клубе из топ-чемпионата. В «Барселоне» — почему нет?» — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Агаларов.

В сезоне-2021/22 Агаларов провел 8 матчей за «Уфу», на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.