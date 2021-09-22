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Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева, Азмуна, Оздоева и Ловрена

14:48
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов команды в преддверии матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

«К большому сожалению, на данном этапе травмированные еще не подключились к общей группе. Ждем по Славе Караваеву — завтра будет обследование, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле. Что касается Сердара, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа. Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 25 сентября, начало — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-22-sergey-semak-s-krylyami-budut-igrat-silneyshie.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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