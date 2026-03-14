Семак объяснил, почему не выпустил Андрея Мостового на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник команды Андрей Мостовой не сыграл в 21-м туре РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Сегодня сделали другие замены. Исходя из того, что мы в перерыве уже сделали две замены, конечно мы не можем три или четыре сразу сделать. Тем более у нас есть игроки с определенными микроповреждениями. Естественно, мы все это держим в уме. Те же Педро и Мантуан хорошую игру проводили. Наверное, по этой игре не было смысла что-то менять. Тем более, нам нужно качественно обороняться. «Спартак» хорош в позиционных и быстрых атаках, а Андрей — более атакующего плана игрок. И исходя из сегодняшнего матча посчитали, что те игроки, которые сегодня сыграли, они больше помогут команде именно в этой ситуации», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в РПЛ. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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