«Динамо» обыграло «Ростов» и одержало четвертую победу подряд

Московское «Динамо» на выезде победило «Ростов» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

Обе команды завершили матч вдесятером — на 17-й минуте прямую красную карточку получил защитник ростовчан Виктор Мелехин, а на 39-й хавбеку гостей Рубенсу показали вторую желтую.

«Динамо» (30 очков) одержало четвертую победу подряд во всех турнирах и занимает седьмое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) идет десятым в турнирной таблице.