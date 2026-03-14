Семак — об игре «Зенита»: «Нет определенного раскрепощения, свежести, легкости»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

«Очень много болельщиков пришли поддержать, но, к сожалению, в первом тайме не получилась у нас игра. Возможно, где-то психологический эффект от давления, которое на нас оказывается с точки зрения турнирной таблицы. Нет определенного раскрепощения, свежести, легкости. И первый тайм у нас не получился. Во втором тайме сыграли гораздо лучше и в атаке, и моменты у нас хорошие были для того, чтобы можно было забить, и в обороне стали играть гораздо надежнее. Результатом, конечно, довольны. Самой игрой... Второй тайм провели неплохо, в первом не получилось сыграть так, как мы хотели», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо».

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