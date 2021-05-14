Ловрен пропустит матч против «Тамбова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Ловрен не сыграет в Саранске, поскольку тренируется по индивидуальной программе и у него не получилось провести ни одного занятия в общей группе. После двух недель восстановления был шанс, что он уже практически готов, но все пошло чуть-чуть медленнее из-за определенных моментов, связанных с реабилитацией. Самый главный приоритет в его случае — быть готовым к Евро, чем он и занимается», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ловрен пропустил пять последних матчей «Зенита». Последний раз 31-летний хорват выходил на поле 5 апреля в матче против «Химок» (2:0).