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Ловрен пропустит матч против «Тамбова»

13:10
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Ловрен не сыграет в Саранске, поскольку тренируется по индивидуальной программе и у него не получилось провести ни одного занятия в общей группе. После двух недель восстановления был шанс, что он уже практически готов, но все пошло чуть-чуть медленнее из-за определенных моментов, связанных с реабилитацией. Самый главный приоритет в его случае — быть готовым к Евро, чем он и занимается», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ловрен пропустил пять последних матчей «Зенита». Последний раз 31-летний хорват выходил на поле 5 апреля в матче против «Химок» (2:0).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-14-sergey-semak-sportivnuyu-sostavlyayushchuyu-nikto-ne-otmenyal-kazhdoy-komande-i-igroku-vsegda-khoche.htm

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