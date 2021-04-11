Тренер «Динамо» Шварц поделился впечатлениями от матча с «Уралом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 11 апреля на пресс-конференции после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2) поделился впечатлениями от игры.
— Очень эмоциональная игра. В первом тайме нам не везло с нахождением свободных зон и доставкой мяча. Игра была не такая быстрая, как нам бы того хотелось. Однако во втором тайме мы немного поменяли схему владения мячом, сделали замены и начали играть агрессивнее. Меня порадовал характер и самоотдача команды. Парни бились на поле, мне это понравилось.
— Девять желтых карточек. Такое впервые в вашей карьере? Почему так много карточек в этой игре?
— Я не могу сказать, ибо я не считаю карточки, которые у меня были до этого. О работе судьи: если он решил показать столько карточек, то это только его решение. Единственное, что не совсем согласен со второй желтой Шиманьски.
«Динамо» после этой ничьей догнало «Рубин», и по дополнительным показателям занимает пятое место в турнирной таблице с 43 очками, «Урал» — 12-й (30 очков).
(Артем Бухаев)
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