Тренер «Сочи» оценил игру команды в матче с «Зенитом»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:2).
— Хочу поздравить «Зенит» с победой. Не хватило нам сил... Мы создавали моменты, повели. Не удалось удержать до победы.
— Можно сказать, что у «Сочи» начался мини-кризис?
— Мы проигрывали лидерам. У нас есть игра, но пока нет результата. А сегодня нас наказали за две ошибки.
— Первый тайм был аккуратным. Почему не рисковали?
— Не то что не рисковали... Мы понимали, что главное было не дать разбежаться игрокам «Зенита». Мы начали прессинговать. Есть же еще психологический момент, когда команда ведет 1:0, то хочется сохранить счет. Команда начинает садиться и теряется инициатива.
— В чем логика тройной замены на 90-й минуте?
— Ребята начали не добегать. Думали, что за счет свежести сможем изменить ход встречи. Первая же замена была вынужденная.
— Что случилось с Мевлей? И как оцениваете игру Прохина?
— У Мевли температура, какая-то инфекция вирусная. Пришлось корректировать состав. Прохин сыграл хорошо, хорошо отрабатывал в оборонительных действиях.
— Почему предпочли Заболотного Адамову? Вы были уверены, что он выйдет.
— Адамов отравился. До предматчевой пресс-конференции такой информации еще не было.
(Данил Алешин)
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