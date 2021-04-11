Тренер «Сочи» оценил игру команды в матче с «Зенитом»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:2).

— Хочу поздравить «Зенит» с победой. Не хватило нам сил... Мы создавали моменты, повели. Не удалось удержать до победы.

— Можно сказать, что у «Сочи» начался мини-кризис?

— Мы проигрывали лидерам. У нас есть игра, но пока нет результата. А сегодня нас наказали за две ошибки.

— Первый тайм был аккуратным. Почему не рисковали?

— Не то что не рисковали... Мы понимали, что главное было не дать разбежаться игрокам «Зенита». Мы начали прессинговать. Есть же еще психологический момент, когда команда ведет 1:0, то хочется сохранить счет. Команда начинает садиться и теряется инициатива.

— В чем логика тройной замены на 90-й минуте?

— Ребята начали не добегать. Думали, что за счет свежести сможем изменить ход встречи. Первая же замена была вынужденная.

— Что случилось с Мевлей? И как оцениваете игру Прохина?

— У Мевли температура, какая-то инфекция вирусная. Пришлось корректировать состав. Прохин сыграл хорошо, хорошо отрабатывал в оборонительных действиях.

— Почему предпочли Заболотного Адамову? Вы были уверены, что он выйдет.

— Адамов отравился. До предматчевой пресс-конференции такой информации еще не было.

(Данил Алешин)