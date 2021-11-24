РУСАДА установило рекорд года по числу проверенных на допинг футболистов РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 31 российского футболиста Тинькофф РПЛ на допинг в октябре, сообщает ТАСС.

Этот месячный показатель является самым высоким с начала 2021 года. В октябре самым тестируемым клубом стал «Локомотив», на допинг были проверены 8 футболистов команды: Маринату Гильерме, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Сергей Бабкин, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов и Федор Смолов. Кроме того, РУСАДА протестировало 7 игроков «Уфы», по два игрока из «Урала», «Ростова», тульского «Арсенала», «Зенита», ЦСКА и «Динамо», а также по одному из «Краснодара», «Сочи», «Химок» и «Рубина».

Помимо этого, РУСАДА проверило на допинг двух футболистов, выступающих за рубежом — Федора Кудряшова («Антальяспор», Турция) и Алексея Миранчука («Аталанта», Италия).

В январе, феврале и июне РУСАДА не проверяло ни одного футболиста на допинг, в марте и мае было проверено по 4 игрока, в апреле — 9, в период с июля по август — 20, в сентябре — 9.