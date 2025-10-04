Семак назвал неудачной игру Мантуана в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену полузащитника Густаво Мантуана в матче 11-го тура чемпионата России против «Акрона».

Игра прошла в Самаре и завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Я думаю, что не очень удачная игра в исполнении Густаво. И в первом тайме потеря мяча, которая привела к пропущенному мячу, и до этого пара моментов, когда он немножко терял позицию. Поэтому нам нужно было что-то делать, и мы его заменили», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также тренер согласился, что сине-бело-голубым в матче с «Акроном» не хватило завершающего удара.

«Даже передачи были сегодня, но вот удара завершающего, чтобы забить, его, к сожалению, не хватило. Подходы были и со стандартов: у Нино момент, у Кассьерры, у Максима. То есть моменты возникали, но хорошего точного удара нам не хватило», — добавил он.

«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Сочи» 19 октября.