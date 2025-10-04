«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 11-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиано, Касинтура, Исмаэл, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».