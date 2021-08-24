Семак надеется, что лимит на легионеров будет отменен со следующего сезона
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе.
«Надеюсь, что со следующего сезона он будет отменен. Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет ему на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом.
Есть ли у клуба инструмент по защите своих воспитанников при отмене лимита? Думаю, речь идет о создании одинаковых условий с европейскими футбольными турнирами, где в команде должны присутствовать игроки, прошедшие через структуру клуба, то есть молодые российские футболисты, которые в любом случае должны быть в заявке. Это система еврокубков, и такая синхронизация с ней облегчит нам задачу. Перед каждым сезоном мы должны это учитывать. Надеюсь, что сейчас у нас появятся единые правила для заявки и в России, и в Европе", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-24-sergey-semak-khotim-dostoyno-zavershit-tsikl-pered-matchami-sbornykh.htm
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