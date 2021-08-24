Семак считает, что «Зениту» предстоит сложный матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура чемпионата России против ЦСКА.

«После Уфы выходного не было. Короткий перерыв, конечно, план скорректировал. Одно дело — недельный цикл, совсем другое — четыре дня. У нас есть определенное видение того, как мы готовим команду, когда у нас два, три или четыре дня между играми. Конечно, тренировочных дней не так много, и нагрузка поэтому меньше, но ничего странного или необычного для нас в этом нет.

Календарь у нас непростой: домашние матчи с командами, претендующими на победу в чемпионате, и сложные выездные матчи. Нам хотелось бы достойно завершить этот цикл перед матчами сборных. Что касается ЦСКА, то армейцы выиграли два последних матча, набирают форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч против одного из соискателей чемпионства в нашей лиге.

Может быть, они не так много прессингуют, как при том же Гончаренко, но и рисунок, и почерк, и то, чего хочет команда, — все это видно. Качественные исполнители есть, есть лидеры, которые играют очень большую роль для команды, и от их состояния зависит ее результат», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 26 августа в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.