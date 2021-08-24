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Камоцци опроверг новость о своем назначении спортивным директором «Спартака»

17:46
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Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци сказал, что новость о том, что он станет спортивным директором красно-белых, не соответствует действительности.

«Пишут, что я новый спортивный директор «Спартака»? Я не буду назначен на это должность. Это fake news и полная чушь», — цитирует Камоцци Eurostavka.

Ранее пост спортивного директора клуба покинул Дмитрий Попов. Об этом он сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/kamotstsi-ya-ne-budu-sportivnym-direktorom-spartaka-eto-polnaya-chush

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Евгений Петров все материалы автора

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