Селюк: «Артига лучше, чем большинство тренеров в России. Уверен, он может стать чемпионом в РПЛ»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем специалиста.

«Безусловно, есть разные варианты. Но сложно говорить о чем-то, пока он не пойдет куда-то конкретно. Обращались ли клубы? Конечно, такое было. В любом случае у Франка все будет нормально. Он человек знающий, умеющий ставить футбол, половина молодежи «Барселоны» — это его воспитанники. Артига смотрит не только российский рынок, но здесь он хочет доказать свою состоятельность. Уверен, что Артига в принципе может привести к чемпионству команду РПЛ. Он лучше, чем большинство тренеров в России. Ему нужны клубы из первой шестерки. В таком случае Франк сразу даст результат, даже не нужно будет ждать 3-4 года», — сказал Селюк «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля. До подмосковной команды 48-летний испанец возглавлял «Родину».