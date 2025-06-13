Экс-тренер «Ариса» Шпилевский: «Общались с ЦСКА, «Динамо» и «Пари НН»

Бывший тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о переговорах с клубами РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что 37-летний специалист подпишет трехлетний контракт с «Пари НН».

«Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры», — цитирует Шпилевского Sport24.

Предыдущим местом работы Шпилевского был кипрский «Арис», за который выступает Александр Кокорин. Тренер возглавлял команду с февраля 2022 года, в 2023 году он выиграл с ней чемпионат и Суперкубок Кипра. По окончании сезона-2024/25 Шпилевский покинул «Арис».