Экс-игрок «Спартака» Игнатов может продолжить карьеру в Армении

Бывший полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может перейти в «Урарту», сообщает Armenian Football.

По информации источника, в услугах игрока также заинтересованы несколько российских клубов.

«Спартак» объявил об уходе 25-летнего футболиста 1 июня. Игнатов является воспитанником красно-белых. В общей сложности он провел за команду 132 матча, забил 9 мячей и сделал 16 голевых передач.