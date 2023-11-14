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Сегодня, 22:53

Селюк высоко оценил работу Рахимова и Ташуева в первом круге РПЛ

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк назвал тренеров, которые выделились среди остальных в первом круге чемпионата России-2023/24.

«В «Рубине» чувствуется работа тренера. Рахимова я бы выделил в первом круге. Потому что в московских командах все ясно, у них есть большие бюджеты, футболисты и так далее. Рахимов пришел в «Рубин», и поначалу были проблемы. Именно когда он начал уже работать, и уже видим, что пятую игру подряд «Рубин» играет на ноль. Еще бы выделил Ташуева. Все думали, что «Факел» — обреченная команда. Когда команду возглавил Ташуева, я сразу подумал, что он вытащит их. Тренер абсолютно молодец, он играет в атакующий футбол, перешел в четыре защитника и одного сместил в атаку. «Факел» набирает очки, и тут как раз Ташуев — один из тренеров, которые реально могут ставить игру», — цитирует Селюка «Евро-Футбол.Ру».

«Рубин» после 15 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. «Факел» располагается на десятой строчке, набрав 19 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005449607_selyuk_nazval_neodnoznachnyih_specialistov_pri_vyibore_luchshego_trenera_rpl_v_pervom_kruge
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
Сергей Ташуев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Квинси Промес

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Роман Ежов

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