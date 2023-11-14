Итальянский журналист Брага оценил шансы «Зенита» на чемпионство

Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о шансах «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2023/24.

«На данный момент я оцениваю шансы «Зенита» на чемпионство как 60-70%. Ожидаю интересной борьбы за первое место до самого конца, какой мы давно не видели. И это очень хорошо для чемпионата. Понятно, что зенитовцы могут не согласиться, но я пробую анализировать логически, а не как болельщик. Если «Краснодар» возьмет золотые медали, то город Краснодар станет пятым городом, где есть команда, выигрывавшая чемпионат России, после Москвы, Питера, Казани и Владикавказа», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги.

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).