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Селихов отреагировал на покупку «Спартаком» молодого вратаря «Факела»

20:12
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов после завершения матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» отреагировал на новость о том, что красно-белые подписали молодого голкипера из «Факела».

«Большое спасибо болельщикам за персональную поддержку, этого дорогого стоит. Мои слова о возможном уходе? Посмотрим. Сейчас задумываюсь о том, чтобы команда на положительной ноте закончила сезон.

Без болельщиков футбол не тот, если честно. Надеюсь, этот вопрос решится как можно скорее. По судейству мы не говорим. Хотелось бы завершить сезон победой в Варшаве и Сочи.

Подписание Свинова? Ничего об этом не думаю, у нас же не закрытый клуб. Насколько я слышал, он перспективный вратарь. Это решение руководства, мы на это никак не влияем. Мы примем Свинова с добротой и теплом», — заявил Селихов.

Московский клуб согласовал с воронежским «Факелом» условия перехода голкипера Ильи Свинова.

Контракт с 21-летним вратарем вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025-го с опцией продления еще на год по инициативе «Спартака».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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