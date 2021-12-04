Селихов отреагировал на покупку «Спартаком» молодого вратаря «Факела»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов после завершения матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» отреагировал на новость о том, что красно-белые подписали молодого голкипера из «Факела».

«Большое спасибо болельщикам за персональную поддержку, этого дорогого стоит. Мои слова о возможном уходе? Посмотрим. Сейчас задумываюсь о том, чтобы команда на положительной ноте закончила сезон.

Без болельщиков футбол не тот, если честно. Надеюсь, этот вопрос решится как можно скорее. По судейству мы не говорим. Хотелось бы завершить сезон победой в Варшаве и Сочи.

Подписание Свинова? Ничего об этом не думаю, у нас же не закрытый клуб. Насколько я слышал, он перспективный вратарь. Это решение руководства, мы на это никак не влияем. Мы примем Свинова с добротой и теплом», — заявил Селихов.

Московский клуб согласовал с воронежским «Факелом» условия перехода голкипера Ильи Свинова.

Контракт с 21-летним вратарем вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025-го с опцией продления еще на год по инициативе «Спартака».