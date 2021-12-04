«Локомотив» — «Урал»: Едвай получил красную карточку
Защитник «Локомотива» Тин Едвай был удален на 47-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом».
Едвай наступил на ногу лежащего нападающего Кирилла Колесниченко. Судья показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.
Первую футболист получил за то, что сыграл локтем в верховой борьбе. По итогу этого инцидента был назначен пенальти в ворта «Локомотива», который реализовал Рафал Аугустыняк.
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