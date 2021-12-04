Мостовой заявил, что удаление Соболева в матче с «Ахматом» вызывает большие вопросы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как я и говорил еще до матча, «Спартак» выиграл. Да, не совсем уверенно, почти на самом флажке, но этому помешало удаление. У футболистов было хорошее движение. Это долгожданная победа. Они запутали уже всех, причем не только в России, но и в Италии. В «Наполи» до сих пор недоумевают, как «Спартак» дважды обыграл их, а в чемпионате команда идет в середине таблицы. Не понимаю, что бы было, сыграй «Спартак» вничью. Хотя 1:1 и должны были закончить. Теперь надо удачно сыграть против «Сочи» и обыгрывать «Легию». В Польше будет тяжело», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-футболист «Спартака» также поделился своим мнением по поводу удаления форварда Александра Соболева и перспектив Руя Витории во главе красно-белых.

«Удаление Соболева вызывает большие вопросы. Вроде нога была поднята. Есть разные ситуации. Не знаю, был удар в ногу сильный или нет, но я бы показал желтую на месте Мешкова. Совершенно точно нога Соболева была задрана наверх. Но из-за этого «Спартак» провел 60 минут в меньшинстве, 1 удар в створ за весь второй тайм. Тут больше вопросы к «Ахмату», почему они не смогли в большинстве сыграть на победу. Поэтому, скорее всего, до зимней паузы Витория доработает, а там посмотрят по результату с «Легией». Его же хотели и после первого тура отправить в отставку. Заменить его всегда есть кем. В «Спартак» стоит целая очередь. На словах они говорят одно, а на деле только и ждут, когда уберут текущего главного тренера», — добавил Мостовой.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 24 баллами.