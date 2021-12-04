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Мостовой заявил, что удаление Соболева в матче с «Ахматом» вызывает большие вопросы

20:07
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как я и говорил еще до матча, «Спартак» выиграл. Да, не совсем уверенно, почти на самом флажке, но этому помешало удаление. У футболистов было хорошее движение. Это долгожданная победа. Они запутали уже всех, причем не только в России, но и в Италии. В «Наполи» до сих пор недоумевают, как «Спартак» дважды обыграл их, а в чемпионате команда идет в середине таблицы. Не понимаю, что бы было, сыграй «Спартак» вничью. Хотя 1:1 и должны были закончить. Теперь надо удачно сыграть против «Сочи» и обыгрывать «Легию». В Польше будет тяжело», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-футболист «Спартака» также поделился своим мнением по поводу удаления форварда Александра Соболева и перспектив Руя Витории во главе красно-белых.

«Удаление Соболева вызывает большие вопросы. Вроде нога была поднята. Есть разные ситуации. Не знаю, был удар в ногу сильный или нет, но я бы показал желтую на месте Мешкова. Совершенно точно нога Соболева была задрана наверх. Но из-за этого «Спартак» провел 60 минут в меньшинстве, 1 удар в створ за весь второй тайм. Тут больше вопросы к «Ахмату», почему они не смогли в большинстве сыграть на победу. Поэтому, скорее всего, до зимней паузы Витория доработает, а там посмотрят по результату с «Легией». Его же хотели и после первого тура отправить в отставку. Заменить его всегда есть кем. В «Спартак» стоит целая очередь. На словах они говорят одно, а на деле только и ждут, когда уберут текущего главного тренера», — добавил Мостовой.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 24 баллами.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ахмат
Голы
Мозес, 13 (1:0), Уткин, 45+3 (1:1), Промес, 87 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Денисов Хендрикс (Зобнин, 59 ) Литвинов Промес Мозес (Мелкадзе, 81 ) Соболев Игнатов (Бакаев, 72 )
Ахмат
Гудиев Семенов Нижич Богосавац Тодорович Коновалов (Карапузов, 46) Швец Уткин Харин (Конате, 88) Полярус (Садулаев, 78) Архипов (Себай, 55)
Предупреждения
Промес 65, Жиго 72, Айртон 90, Селихов 90  -  Коновалов 5, Семенов 38, Архипов 49
Удаления
Соболев 32
Судьи
Мешков (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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