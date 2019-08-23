Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в команде.

«Я чувствую себя спокоен, мне очень хорошо в России, моя семья чувствует себя вполне комфортно — приводит слова аргентинца Twitter La Oral Deportiva. — Что касается футбола, то я получаю стабильное игровое время. Сейчас я расстроен, что травмирован, но я намерен быстро вернуться в строй.

Чтобы попасть в сборную Аргентины я должен продолжать упорно трудиться. Уверен, что был бы отличным партнером для Месси».

В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.