Себастьян Дриусси: "Сегодня "Зенит" сделал важный шаг в борьбе за чемпионство"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:1). По его словам, "Зениту" удалось переломить ход встречи после того, как Сергей Семак перевел его в центр нападения

- Что скажете после победы?

- Это очень важная для нас победа, сейчас испытываю много эмоций. Хотели добиться победы и считаю, что сделали важный шаг в борьбе за чемпионство.

- Что можете сказать об инциденте с аргентинским радио?

- Да, я действительно давал интервью аргентинскому радио. И я сказал, что не раскаиваюсь в своем выборе и том, что сейчас со мной происходит. Я всегда прекрасно чувствовал себя в "Зените". Меня здорово здесь приняли и я счастлив. Сейчас я живу настоящим, а о будущем мы буду думать позднее.

- Во втором тайме "Зенит" сменил тактику и вы переместились в центр. Где вам удобнее играть?

- Это родная для меня позиция, на которой я привык играть. Дело в том, что в перерыве тренер заметил, что в центре у нас много пространства, в результате чего у нас не получается выстраивать атаки и отбирать мяч. В итоге это решение помогло нам переломить ход матча и одержать победу. (Артем Рябовол)