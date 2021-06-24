Саркис Оганесян вошел в селекционный отдел «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Саркис Оганесян вошел в селекционный отдел «железнодорожников», информирует официальный сайт клуба.

Входивший ранее в тренерский штаб «Локомотива» Саркис Оганесян присоединится к селекционному отделу клуба.



Футбольный клуб «Локомотив» желает Саркису Арамаисовичу продуктивной трудовой деятельности и дальнейших успехов в новой для него роли. pic.twitter.com/77vZRNwd2h — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 24, 2021

В качества игрока Оганесян присоединился к железнодорожникам в 1994 году и провел в составе «Локомотива» более ста матчей. За это время он дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок России в 1996 году. С 2004 года специалист работал тренером в системе клуба.