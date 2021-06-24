Саркис Оганесян вошел в селекционный отдел «Локомотива»
17:30
Экс-тренер «Локомотива» Саркис Оганесян вошел в селекционный отдел «железнодорожников», информирует официальный сайт клуба.
В качества игрока Оганесян присоединился к железнодорожникам в 1994 году и провел в составе «Локомотива» более ста матчей. За это время он дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок России в 1996 году. С 2004 года специалист работал тренером в системе клуба.
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