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Газизов считает, что «Уфа» может побороться за топ-8 в следующем сезоне

17:30
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о задачах команды на следующий сезон.

«В следующем сезоне мы должны играть в агрессивный и современный футбол. Желательно попасть в восьмерку сильнейших команд. А почему нет? Мне кажется, что мы очень достойно прошли конец чемпионата. Тем более мы знаем, что сейчас делаем. «Уфа» понимает, как она будет играть в следующем сезоне. Я смотрю с оптимизмом на игру команды и на ее будущее», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Полностью интервью с Газизовым читайте на сайте «СЭ»

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