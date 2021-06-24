Газизов считает, что «Уфа» может побороться за топ-8 в следующем сезоне

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о задачах команды на следующий сезон.

«В следующем сезоне мы должны играть в агрессивный и современный футбол. Желательно попасть в восьмерку сильнейших команд. А почему нет? Мне кажется, что мы очень достойно прошли конец чемпионата. Тем более мы знаем, что сейчас делаем. «Уфа» понимает, как она будет играть в следующем сезоне. Я смотрю с оптимизмом на игру команды и на ее будущее», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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