«Зенит» завершил турне Kубка чемпионов РПЛ по городам России
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о завершении турне Кубка чемпионов РПЛ по городам России.
С 12 по 26 июня клубная делегация побывала в пяти городах: Владивостоке, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде и Самаре. Выставки Кубка чемпионов на городских площадях и футбольных фан-зонах посетило более пяти тысяч человек.
В каждом городе болельщики имели возможность сфотографироваться с трофеем сине-бело-голубых, поучаствовать в викторине о городе и конкурсной программе, взять автограф у легенды «Зенита». Во Владивостоке с болельщиками встретился Дмитрий Радченко, в Тюмени и Самаре — Алексей Игонин, в Челябинске — Константин Зырянов, а в Нижнем Новгороде — Вячеслав Мельников.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-06-24-zenit-zavershil-tur-kubka-chempionov-strany-po-gorodam-rossii.htm
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