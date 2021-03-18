Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Краснодаром»
22:15
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (3:2) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России.
«У нас были моменты в первом тайме, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — Мы выпустили второго нападающего и добились победы. Молодые игроки прогрессируют, делают большой шаг вперед. Мы все чувствовали единую энергию и единый порыв. Нам важно дальше продолжать работать так же».
В составе победителей дубль сделал Константин Тюкавин. Еще один мяч забил Даниил Фомин.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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