Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром» (3:2) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России.

«У нас были моменты в первом тайме, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — Мы выпустили второго нападающего и добились победы. Молодые игроки прогрессируют, делают большой шаг вперед. Мы все чувствовали единую энергию и единый порыв. Нам важно дальше продолжать работать так же».

В составе победителей дубль сделал Константин Тюкавин. Еще один мяч забил Даниил Фомин.