Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ поделился своим мнением о прошедшей встрече.

— Насколько было сложно было входить на поле, когда счет был 2:0?

— Хорошо, когда тебя выпускают на замену, а команда ведет 2:0, но при этом нужно было входить и держать ритм, поэтому первые 15 минут было непросто. Во втором тайме — нормально.

— Показалось, что «Урал» во втором тайме не оказал давления.

— У нас большая скамейка и хороший подбор футболистов, и если что не так, то у нас есть кем заменить.

— Весной поля не лучшего качества. Успели ли привыкнуть к этому?

— Поля — это временно, такая погода. Непросто играть, потому что мяч отскакивает в неизвестном направлении. Тики-така не всегда работает на таких полях. Просто играть вперед, — сказал Хендрикс.

«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Артем Калинин)