Круговой выздоровел после коронавируса и присоединится к основе «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой сдал отрицательный тест на коронавирус и уже 2 февраля присоединится к команде на сборы, которые проходят в Португалии, сообщает «РБ Спорт».

23-24 января защитник сдал положительный тест на коронавирус и был помещен на самоизоляцию. Вчера, 1 февраля, футболист сдал отрицательный тест на ковид.

Круговой в этом сезоне провел 20 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи.