Защитник "Спартака" Самюэль Жиго после матча с "Рубином" (1:1) признает, что футболисты красно-белых не показывают свой максимум.

- Олег Кононов должен оставаться с командой до конца сезона?

- Не ко мне вопрос. Я – футболист, он – мой тренер. Я делаю то, что он мне говорит. Не он выходит на поле, а мы, футболисты. И это мы должны показывать сто процентов своих возможностей. Сначала мы, игроки, должны задать себе вопросы.

- Получается, вопросы по игре "Спартака" не к Кононову, а к команде?

- Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. А сейчас мы играем не очень хорошо. Мы стараемся показать свой максимум, но в данный момент это не выходит. К тому же, уровень игры во многом зависит от уверенности. Нужно побеждать в одном матче за другим, чтобы все получалось. (Ярослав Сусов)​