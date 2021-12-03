Самедов считает «Спартак» фаворитом в матче с «Ахматом»
Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат».
«Спартаку» надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С «Наполи» дома была яркая победа. В том матче «Спартак» доказал, что может играть хорошо. Красно-белые в этой игре фавориты, играют дома. Сюрпризов в чемпионате бывает много, «Ахмат» непростая команда, поэтому как все сложится, точный результат сказать сложно», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
«Спартак» сыграет с «Ахматом» завтра, 4 декабря, на стадионе «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 17.00 (мск). Красно-белые в 16 матчах РПЛ набрали 20 очков и заняли 10-е место. «Ахмат» (24) расположился тремя строчками выше.
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