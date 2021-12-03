Пресняков: «В РПЛ «Спартаку» уже ловить нечего, нужно сделать акцент на Лиге Европы»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Ахмат» находится сейчас в отличной форме, я далеко не уверен в том, что «Спартак» одержит победу завтра. Рую нужно держать матч с «Легией» в голове. Наверное, с «Ахматом» кого-то из лидеров стоит оставить на замене. В чемпионате России красно-белым уже ловить точно нечего, нужно сделать акцент на выступлении в Европе. Выйти в 1/8 Лиги Европы гораздо ценнее, чем набрать три очка в РПЛ. Но я все-таки надеюсь, что Витории удасться убить двух зайцев одновременно — обыграть и «Ахмат», и «Легию». Это могут быть две важнейшие победы для «Спартака», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 4 декабря. Начало — в 17:00 по московскому времени.