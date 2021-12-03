Хачатурянц: «Болельщики — основа футбола»
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).
«Болельщики — основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — цитирует Хачатурянца сайт РПЛ.
Напомним, что после матча полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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