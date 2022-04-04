Зарема Салихова: «Влепить бы «Локомотиву» техническое поражение за подготовку поля»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба, высказалась о проведении матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1) в тяжелых погодных условиях.

Игра между командами должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но из-за уборки снега с поля она началась на час позже.

«Все началось с часовой задержки матча «Локомотив» — «Спартак», — приводит слова Салиховой Telegram-канал «Кровавая барыня». — Снегопад в апреле — явление нечастое, но прогноз погоды доступен каждому. И технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе. Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение «Локомотиву», но лепили только снежки на трибунах».

Перед матчем гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб против проведения игры, но, если поле будет убрано, команда согласиться сыграть.

«Кстати, красные линии так и не появились. Мне казалось, что играть в такую погоду опасно, и я была права. Наш капитан получил повреждение, которое напрямую связано с условиями, в которых мы играли. Уверена, если б предстояли игры сборной, то футбольные власти отнеслись бы к вопросу внимательнее», — заявила Салихова.

Капитан красно-белых Георгий Джикия получил повреждение и не смог закончить матч, у защитника диагностирована контузия коленного сустава.

«Некоторые ветераны любят с радостью вспоминать, как 30 лет назад играли без травы и в сугробах, мол, ничего, не жаловались. Для 2022 года это ненормально! — подчеркнула Салихова. — Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения. Цивилизованный футбольный мир так не живет, к чему такая закалка?!»

4 апреля глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет наказывать «Локомотив» за задержку домашнего матча.