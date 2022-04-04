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Сегодня, 11:10

В «Спартаке» рассказали подробности травмы Джикии

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Замена Георгия Джикии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья капитана команды Георгия Джикии, который получил травму в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», — заявил Зеленов.

Напомним, что еще в первом тайме Джикия получил повреждение после столкновения. Немного полежав на газоне, он все-таки смог продолжить встречу. После перерыва футболист все же был заменен.

28-летний Джикия в этом сезоне провел 21 матч в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
14
7
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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27.02 19:00
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 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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6.04 19:00
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4.05 19:00
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 - : -
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