В «Спартаке» рассказали подробности травмы Джикии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья капитана команды Георгия Джикии, который получил травму в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч. Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», — заявил Зеленов.

Напомним, что еще в первом тайме Джикия получил повреждение после столкновения. Немного полежав на газоне, он все-таки смог продолжить встречу. После перерыва футболист все же был заменен.

28-летний Джикия в этом сезоне провел 21 матч в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.