КДК РФС не будет рассматривать задержку начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК не собирается наказывать «Локомотив» за задержку домашнего матча со «Спартаком» (1:0) в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

«Будет ли рассматриваться задержка начала матча? Это форс-мажорные обстоятельства — вины «Локомотива» тут нет», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Локомотив» в субботу победил «Спартак». Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Игра между командами должна была начаться в 19.30 мск. Из-за тяжелых погодных условий и уборки снега с поля она началась на час позже.