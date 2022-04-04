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Сегодня, 11:45

КДК РФС не будет рассматривать задержку начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК не собирается наказывать «Локомотив» за задержку домашнего матча со «Спартаком» (1:0) в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

«Будет ли рассматриваться задержка начала матча? Это форс-мажорные обстоятельства — вины «Локомотива» тут нет», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Локомотив» в субботу победил «Спартак». Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Игра между командами должна была начаться в 19.30 мск. Из-за тяжелых погодных условий и уборки снега с поля она началась на час позже.

Источник: https://tass.ru/sport/14271637
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
3
3
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Зенит

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