Агент Барбоза: «На любого игрока, который играет в «Зените», есть спрос на рынке»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал потенциальный уход бразильских футболистов из РПЛ.

«Я думаю, что предложение от ФИФА и УЕФА — это продолжение того, что было в зимнее трансферное окно. Бразильские футболисты не поехали никуда, потому что они так решили, они решили остаться играть. Разрешение ФИФА и УЕФА направлено на желание самого игрока покинуть российский клуб. Я знаю, что есть футболисты, которые играют в России, хорошо зарабатывают и которые решили остаться. Но также есть игроки, которые не особо много получают, но тоже решили остаться.

Я думаю, что на любого игрока, который играет в «Зените», есть спрос на рынке. Вопрос в другом — хотят ли эти игроки уходить?" — рассказал Барбоза изданию «Спорт день за днем».

В марте ФИФА и УЕФА разрешили иностранцам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболисты могут заключать соглашения с другими зарубежными клубами до 30 июня 2022 года.