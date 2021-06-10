Салихова высказалась о проколах медиаслужбы «Спартака» с твитом про конюшню и скрином трансляции сборной

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе медиаслужбы московского клуба.

«Медиадепартамент был моей гордостью. Я долго выбирала из кандидатов того самого бесстрашного, кто поднимет медиа клуба на новый очень-очень-очень высокий уровень. В итоге выбрала двоих. Они с первого месяца в клочья разорвали все шаблоны, и в космос улетели показатели по медиаохвату, TikTok, Instagram, Twitter. Мы вместе отбирали даже фотографии для соцсетей и сайта, я высказывала пожелания по цветокоррекции. Что-что, а в красивых фотографиях я знаю толк!

Вместе мы определили ту грань, по которой пойдем. Медиаслужба первой вставала на защиту тренера (как это было со скандалом в Сочи), первой палила бывших судей в Черкизове, первой выдавала убойный инфоповод, чтобы отвлечь внимание от проигрыша команды. Уже никто не хейтил ни ребят, ни тренера, они спокойно готовились к следующей игре. Зато все обсуждали наш новый ролик или очередной прикол в Twitter. К концу сезона я окончательно расслабилась, доверилась профессионализму, бои велись по другим фронтам.

И тут же выходит «Привет, конюшня». Ну ок. С кем ни бывает. А теперь новый тренер задумчиво разглядывает скриншоты. У меня бы уже медиадерпатамент летал по стадиону за такое упущение. Надеюсь, они исправятся и будут работать еще лучше. Ведь показателей они достигли фантастических!" — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Ранее Салихова подвергла критике работу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который занимал должность в московском клубе с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся на аналогичный пост в «Уфу».