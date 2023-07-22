Сафонов: «У меня было достаточно много ошибок в концовке прошлого сезона»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о концовке сезона-2022/23.
«Было достаточно много ошибок, финал Кубка не играл. Не играл в финале Кубка именно по причине того, что не был надежен в чемпионате. Почему ошибался? Может быть что угодно — воля случая, недонастрой, недоработка... Скорее всего, совокупность моментов, мелочей. Возможно, с опытом найду ответы. Сейчас просто надеюсь, что это не повторится. Потому что был очень плохой, ужасный отрезок. Нужно было что-то с этим делать. Я ничего не придумал, не смог, и ошибки продолжились», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
Сафонов является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне 24-летний голкипер провел 36 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустил 52 мяча и 11 игр отстоял на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1