Акинфеев начал 21-й сезон в премьер-лиге. Это новый рекорд
Гостевым матчем против «Урала» (1:2) Игорь Акинфеев начал свой 21-й сезон в высшем российском дивизионе.
Голкипер ЦСКА дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года и за 20 лет провел в 544 матча. 37-летний вратарь установил новый рекорд по числу сезонов, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова. Еще один армеец Кирилл Набабкин сравнялся с Сергеем Игнашевичем и Сергеем Семаком — на счету всех троих по 19 сезонов.
Лидеры по числу сезонов в чемпионате России
|
Игрок
|
Команды
|
Годы
|
Сезоны
|
Матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
2003-н.в.
|
21
|
544
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993, 1994-2012, 2016
|
20
|
453
|
Александр Анюков
|
Крылья Советов, Зенит
|
2000-2020
|
20
|
360
|
Сергей Игнашевич
|
Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА
|
1999-2018
|
19
|
489
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004, 2006-2013
|
19
|
456
|
Кирилл Набабкин
|
Москва, ЦСКА
|
2005-н.в.
|
19
|
266
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
1996-2014
|
18
|
433
|
Василий Березуцкий
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
2001-2018
|
17
|
402
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал, Локомотив
|
2006-н.в.
|
17
|
401
|
Александр Самедов
|
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Крылья Советов
|
2002-2019
|
17
|
386
|
Игорь Денисов
|
Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив
|
2002-2019
|
17
|
384
|
Алексей Березуцкий
|
Черноморец, ЦСКА
|
2001-2018
|
17
|
355
|
Олег Кузьмин
|
Спартак, Уралан, Черноморец, Москва, Локомотив, Рубин
|
2000, 2002-2018
|
17
|
349
|
Юрий Жирков
|
ЦСКА, Анжи, Динамо, Зенит, Химки
|
2004-2009, 2011-2022
|
17
|
337
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
1996-2005, 2007-2009, 2011-2015
|
17
|
313
|
Павел Мамаев
|
Торпедо, ЦСКА, Краснодар, Ростов, Химки
|
2005-2022
|
17
|
307
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1