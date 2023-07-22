Баринов: «Я жду с нетерпением начало сезона»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался перед началом нового сезона РПЛ.
«Я жду с нетерпением начало сезона. Много тренируемся, сыграли товарищеские встречи, но уже хочется принять участие в официальном матче. Думаю, от игры к игре будем приходить в свои лучшие кондиции, побеждать в каждом матче и радовать наших болельщиков. Главное, чтобы они приходили на стадион», — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива».
По итогам сезона-2022/23 железнодорожники заняли 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 30 матчей.
Источник: ФК «Локомотив»
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