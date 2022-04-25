Сафонов чаще всего пропускает от «Зенита» в домашних матчах

«Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» (3:1) в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России, забив в ворота Матвея Сафонова три гола.

В премьер-лиге 23-летний голкипер провел 42 домашних матчах, в которых пропустил 43 мяча. 12 из этих голов пришлись на встречи с «Зенитом». По пять раз Сафонова огорчили «Ахмат» и «Спартак», по три — «Ростов», «Химки», «Крылья Советов» и «Сочи».

Команды, которые чаще всего забивали Матвею Сафонову в «Краснодаре» в чемпионате России