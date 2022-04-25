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Семак поблагодарил Галицкого за вклад в развитие футбола в Краснодаре

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

— «Краснодар» по всем известным причинам оказался в плачевном состоянии, но, может, вы видите сейчас среди молодых «быков» звездочки?

— Конечно, есть. Если более молодых ребят мы не так хорошо знаем, но тех, кто играет: Сперцяна и Сафонова — мы привыкли, что они играют, но они еще совсем молоды. Усилия, которые вкладывал Сергей Николаевич в академию, обязательно должны давать плоды, и дают это. В каких условиях ребята тренируются, в каких условиях они играют, это праздник для футболистов и болельщиков. Это заслуга одного человека, который делает для болельщиков и команд, которые сюда приезжают футбольный праздник. Спасибо городу и Сергею Николаевичу за то, что он делает.

— Было бы вам интересно сыграть против «Краснодара» Даниэля Фарке? Есть ли понимание, где Зениту проводить летние сборы?

— По сборам надо определиться, подождите, это еще вопрос не сегодняшнего дня. По поводу Фарке сказать сложно. Мы играли с разным «Краснодаром», много было тренеров, много менялось составов. Всегда матчи были сложные, всегда было играть достаточно интересно и не только нам. С тем движением, которое было у ребят сегодня, ни одной команде в Краснодаре не будет просто.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

«Краснодар» идет на шестом месте с 39 очками в 26 матчах.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
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 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
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 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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