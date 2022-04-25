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Глушенков демонстративно ушел от рукопожатия с судьей матча «Химки» — «Крылья»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Поступок Максима Глушенкова.
Поступок Максима Глушенкова.
Поступок Максима Глушенкова.
Поступок Максима Глушенкова.
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Полузащитник «Крыльев Советов» проявил неуважение к арбитру Алексею Матюнину после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4).

После финального свистка игрок пошел к судье и протянул ему руку.

Поступок Максима Глушенкова.
Поступок Максима Глушенкова.

Матюнин хотел пожать ее, но в последний момент Глушенков демонстративно отдернул руку и повернулся спиной к судье.

Поступок Максима Глушенкова.
Поступок Максима Глушенкова.

На 44-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба. Спустя 17 минут красную карточку получил его одноклубник Гленн Бейл.

Главным судьей матча «Химки» — «Крылья Советов» был Алексей Матюнин, его ассистентами являлись Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Егор Болховитин.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Алексей Матюнин
Максим Глушенков
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