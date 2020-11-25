РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сафин — о российском спорте: «У нас двое теннисистов в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5»

12:43
Марат Сафин. Фото Reuters
Марат Сафин. Фото Reuters
Теги:

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился впечатлениями от игры «Спартака» и высказал свое мнение о российском футболе.

«Даня Медведев не за ту команду болеет, надо за «Спартак» болеть. Я всегда критикую «Спартак», не со злом. Когда они обыгрывали «Реал», доходили до полуфинала Лиги чемпионов, там играл Никифиров, Цымбаларь, Мостовой, это была серьезная команда. А сейчас мы воду возим — хорошо, уверено, красиво, получая такие деньги. Они думают, что Бекхэмы, но бегают еле-еле», — сказал Сафин в эфире программы «Все на матч» на «Матч ТВ».

«У нас двое теннисистов стоят в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5. Вот это наш футбол. Я плакал, когда «Спартак» проигрывал «Нанту», а сейчас даже слез нет, убить их хочется», — заявил Сафин.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 49544
Все опросы
0:5 сборной России от Сербии — что это было?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир