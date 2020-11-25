Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился впечатлениями от игры «Спартака» и высказал свое мнение о российском футболе.

«Даня Медведев не за ту команду болеет, надо за «Спартак» болеть. Я всегда критикую «Спартак», не со злом. Когда они обыгрывали «Реал», доходили до полуфинала Лиги чемпионов, там играл Никифиров, Цымбаларь, Мостовой, это была серьезная команда. А сейчас мы воду возим — хорошо, уверено, красиво, получая такие деньги. Они думают, что Бекхэмы, но бегают еле-еле», — сказал Сафин в эфире программы «Все на матч» на «Матч ТВ».

«У нас двое теннисистов стоят в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5. Вот это наш футбол. Я плакал, когда «Спартак» проигрывал «Нанту», а сейчас даже слез нет, убить их хочется», — заявил Сафин.