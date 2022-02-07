С российскими арбитрами стал работать ВАР-инструктор из Португалии

Как стало известно «СЭ», на сборе судей РПЛ, который проходит с 3 февраля в Турции, к работе в качестве инструктора видеоассистентов приступил 47-летний португалец Жоау Капела.

Бывший арбитр ФИФА работает по контракту в Греции, но глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра решил использовать его для обучения российских ВАР.

Проектом ВАР в российском футболе с июня прошлого года руководит Кирилл Верхолетов. Но он занимается главным образом организационными вопросами. А своего ВАР-инструктора нет.

Занятия с судьями в последние месяцы проводили приглашенные иностранные специалисты и Василий Казарцев, считающийся одним из лучших ВАР.