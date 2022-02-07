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Сегодня, 14:45

С российскими арбитрами стал работать ВАР-инструктор из Португалии

Александр Бобров
Шеф-редактор

Как стало известно «СЭ», на сборе судей РПЛ, который проходит с 3 февраля в Турции, к работе в качестве инструктора видеоассистентов приступил 47-летний португалец Жоау Капела.

Бывший арбитр ФИФА работает по контракту в Греции, но глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра решил использовать его для обучения российских ВАР.

Проектом ВАР в российском футболе с июня прошлого года руководит Кирилл Верхолетов. Но он занимается главным образом организационными вопросами. А своего ВАР-инструктора нет.

Занятия с судьями в последние месяцы проводили приглашенные иностранные специалисты и Василий Казарцев, считающийся одним из лучших ВАР.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
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